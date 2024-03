China Animation Characters Aktie: Das Ende oder geht es weiter?

In den letzten zwei Wochen wurde Ca Cultural von überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Diese Bewertung ergab sich aus der Auswertung der Kommentare und Beiträge, die sich in den vergangenen Wochen mit diesem Wert befasst haben. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher insgesamt die Einstufung "Neutral".

Im Rahmen der technischen Analyse wurde der Relative Strength Index (RSI) betrachtet, um einzuschätzen, ob der Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 55,56 Punkte, was darauf hindeutet, dass Ca Cultural momentan weder überkauft noch -verkauft ist. Auch der 25-Tage-RSI liegt mit einem Wert von 54,55 im neutralen Bereich. Somit wird die Aktie in diesem Punkt als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf Sentiment und Buzz zeigt die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz, dass die Diskussionsintensität eine durchschnittliche Aktivität aufwies und die Rate der Stimmungsänderung gering blieb. Daher erhält Ca Cultural in diesem Bereich ebenfalls die Einschätzung "Neutral".

Im fundamentalen Bereich beträgt das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) aktuell 1,42, was 95 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist, weshalb Ca Cultural auf dieser Stufe eine "Gut"-Bewertung erhält.