China Animation Characters Aktie: Da braut sich was zusammen!

In den letzten 12 Monaten verzeichnete Ca Cultural einen Rückgang des Aktienkurses um -68,29 Prozent, was eine Underperformance von -63,8 Prozent im Branchenvergleich bedeutet. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Händler"-Branche, die im Durchschnitt um -4,49 Prozent gefallen sind, schnitt Ca Cultural deutlich schlechter ab. Auch im Vergleich zum "Zyklische Konsumgüter"-Sektor, der eine mittlere Rendite von 4,45 Prozent erzielte, lag der Aktienkurs von Ca Cultural um 72,75 Prozent darunter. Diese Unterperformance führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Das Anleger-Sentiment rund um die Ca Cultural-Aktie war in den letzten zwei Wochen neutral, ohne signifikante positive oder negative Diskussionen oder Themen in den letzten ein, zwei Tagen. Basierend auf diesem Stimmungsbild erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung und insgesamt eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

In der technischen Analyse wird der aktuelle Kurs der Ca Cultural-Aktie von 0,026 HKD mit einem Abstand von -35 Prozent vom GD200 (0,04 HKD) als "Schlecht"-Signal bewertet. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist einen Kurs von 0,03 HKD auf, was zu einem weiteren "Schlecht"-Signal führt, da der Abstand -13,33 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Kurs der Ca Cultural-Aktie als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In Bezug auf Dividenden schüttet Ca Cultural im Vergleich zum Branchendurchschnitt der "Händler" eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 6,24 Prozentpunkte weniger als der Durchschnitt von 6,24 % ist. Dieser niedrigere Ertrag führt ebenfalls zur Einstufung als "Schlecht".