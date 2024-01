China Animation Characters Aktie: Ein Crash wie aus dem Lehrbuch!

Die technische Analyse der Ca Cultural-Aktie zeigt einen gleitenden Durchschnittskurs von 0,04 HKD, während der aktuelle Kurs bei 0,021 HKD liegt. Dies führt zu einer Distanz von -47,5 Prozent zum GD200 und wird als "Schlecht" bewertet. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 0,03 HKD, was einen Abstand von -30 Prozent zur Aktie bedeutet und ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher eine Gesamtbewertung von "Schlecht" basierend auf der technischen Analyse.

In Bezug auf die Dividende weist Ca Cultural derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was weniger ist als der Branchendurchschnitt von 6,23 Prozent. Dies führt zu einer Bewertung von "Schlecht" in dieser Kategorie aufgrund der Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Händler"-Branche.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien zeigt eine neutrale Haltung gegenüber Ca Cultural in den letzten Tagen. Es gab weder besonders positive noch negative Ausschläge, und auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Ca Cultural daher eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse zeigt sich, dass Ca Cultural in den letzten 12 Monaten eine Performance von -68,29 Prozent erzielt hat, was eine Underperformance von -64,01 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt darstellt. Auch im Sektorvergleich liegt die Aktie mit einer Unterperformance von 71,62 Prozent unter dem Durchschnittswert. Daher erhält Ca Cultural in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating aufgrund der Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich.