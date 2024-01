China Animal Husbandry Industry Aktie: Wer hätte das gedacht?

In den letzten vier Wochen konnte eine positive Veränderung in der Stimmung und Kommunikationsfrequenz im Zusammenhang mit China Animal Husbandry Industry in den sozialen Medien festgestellt werden. Dies führt dazu, dass die Aktie mit einem "Gut" bewertet wird.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der China Animal Husbandry Industry derzeit als "Neutral" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 12,13 CNH, während der Kurs der Aktie (12,12 CNH) um -0,08 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies entspricht ebenfalls der Einstufung als "Neutral". Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage ergibt einen Wert von 11,41 CNH, was einer Abweichung von +6,22 Prozent entspricht. Somit wird die Aktie in diesem Zeitraum als "Gut"-Wert bewertet. Insgesamt erhält die China Animal Husbandry Industry daher das Rating "Gut".

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Gesundheitspflege") hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -5,21 Prozent erzielt, was 3,58 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Arzneimittel" beträgt 0,53 Prozent, wobei die China Animal Husbandry Industry aktuell 5,74 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 37,93 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 37,8 an, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, und somit auch hier ein "Neutral"-Rating erhält. Insgesamt wird die China Animal Husbandry Industry für diesen Punkt der Analyse mit "Neutral" bewertet.