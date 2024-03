China Animal Husbandry Industry Aktie: Was geht denn hier ab?

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den vergangenen Tagen größtenteils positiv für die China Animal Husbandry Industry Aktie. An vier Tagen überwog die positive Kommunikation, während an einem Tag die negative dominierte. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurde verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen gesprochen. Aufgrund dessen wird die Aktie von der Redaktion mit einem "Gut" bewertet.

Statistische Auswertungen historischer Daten ergaben in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Kaufsignalen. Es wurden 4 "Gut"-Signale (bei 0 "Schlecht"-Signal) auf der Basis der Kommunikation identifiziert, was zu einer "Gut" Bewertung dieses Kriteriums führt. Insgesamt ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.

Der Relative Strength Index (RSI) für die China Animal Husbandry Industry liegt bei 54,1, was als "Neutral" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 51 und wird ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Gesundheitspflege") hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -35,89 Prozent erzielt, was 15,71 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Arzneimittel" beträgt -18,08 Prozent, wobei die China Animal Husbandry Industry aktuell 17,81 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund der Unterperformance wird die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs ergibt ebenfalls ein "Schlecht"-Rating. Der GD200 des Wertes verläuft bei 11,26 CNH, während der Kurs der Aktie (9,48 CNH) um -15,81 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage zeigt mit 10,17 CNH eine Abweichung von -6,78 Prozent, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Wert führt. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Schlecht" bewertet.