China Animal Husbandry Industry Aktie: Unglaubliche Entwicklung!

Der Aktienkurs von China Animal Husbandry Industry hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -5,21 Prozent erzielt, was 3,36 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors "Gesundheitspflege" liegt. Im Bereich "Arzneimittel" beträgt die mittlere jährliche Rendite 0,42 Prozent, und China Animal Husbandry Industry liegt aktuell 5,63 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die charttechnische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der China Animal Husbandry Industry-Aktie der letzten 200 Handelstage aktuell bei 12,16 CNH liegt. Der letzte Schlusskurs (12,1 CNH) liegt nur um -0,49 Prozent darunter, was zu einer neutralen Bewertung führt. Bei einer Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich ein Wert von 11,34 CNH, und der letzte Schlusskurs liegt darüber (+6,7 Prozent), was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie in der einfachen Charttechnik als "Gut" bewertet.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung der Aktie führt. Statistische Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen haben einen Überhang von Kaufsignalen ergeben, was ebenfalls zu einer "Gut"-Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Der Relative Strength Index (RSI) ergibt für die China Animal Husbandry Industry-Aktie eine "Neutral"-Bewertung sowohl für den kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage (33,33 Punkte) als auch für den längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis (37,64 Punkte).

Insgesamt zeigt die Analyse, dass die China Animal Husbandry Industry-Aktie in verschiedenen Bereichen unterschiedlich bewertet wird, wobei die Gesamtbewertung neutral ausfällt.