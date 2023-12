China Animal Husbandry Industry Aktie: Finger Weg!

Die China Animal Husbandry Industry wurde in den letzten zwei Wochen von den hauptsächlich privaten Nutzern in sozialen Medien positiv bewertet, wie von unserer Redaktion ausgewertet wurde. Insgesamt wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen, was zu einer insgesamt positiven Anleger-Stimmung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der China Animal Husbandry Industry bei 12,17 CNH liegt, während der aktuelle Kurs bei 11,86 CNH liegt. Dies führt zu einer neutralen Bewertung. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 11,3 CNH, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) der China Animal Husbandry Industry liegt bei 39,24, was auch als neutral eingestuft wird. Der RSI25 für einen Zeitraum von 25 Tagen liegt bei 39,44, was ebenfalls auf eine neutrale Einschätzung hindeutet. Insgesamt wird die Aktie daher auch technisch betrachtet neutral bewertet.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Bereich "Gesundheitspflege" hat die Aktie eine Rendite von -5,21 Prozent erzielt, was 2,8 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Im Bereich "Arzneimittel" liegt die mittlere jährliche Rendite bei 0,01 Prozent, wobei die China Animal Husbandry Industry aktuell 5,22 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

Insgesamt ergibt die Auswertung der Anleger-Stimmung und der technischen Analyse eine neutrale bis negative Einschätzung für die China Animal Husbandry Industry.