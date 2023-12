China Animal Husbandry Industry Aktie: Bestätigung für den Knaller!

Der Aktienkurs der China Animal Husbandry Industry hat im letzten Jahr eine Rendite von -5,21 Prozent erzielt. Im Vergleich zu anderen Unternehmen im Bereich "Gesundheitspflege" liegt die Rendite 2,62 Prozent unter dem Durchschnitt (-2,59 Prozent). Im Bereich "Arzneimittel" beträgt die mittlere jährliche Rendite -0,12 Prozent, wobei China Animal Husbandry Industry aktuell 5,1 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität der Aktie in den letzten Monaten zugenommen hat. Daher wird der Faktor "Gut" bewertet. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich jedoch kaum verändert, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird China Animal Husbandry Industry als "Gut" bewertet.

Die Diskussionen in den sozialen Medien signalisieren eine positive Stimmung rund um die Aktie. In den letzten Wochen überwiegen die positiven Meinungen, während in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen angesprochen wurden. Auch neun Handelssignale zeigen eine positive Entwicklung, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" Aktie führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie bei 12,2 CNH liegt, während der aktuelle Kurs bei 11,92 CNH liegt. Dies führt zur Bewertung "Neutral". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage beträgt 11,25 CNH, was einen Abstand von +5,96 Prozent bedeutet und somit zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt.