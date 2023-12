China And Environment Aktie: Das darf sich kein Anleger entgehen lassen!

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von China Resource And Environment liegt bei einem Wert von 121. Im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies" (KGV von 0) befindet sich die Aktie auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt (ca. 0 Prozent). Aus fundamentaler Sicht ist China Resource And Environment somit weder unterbewertet noch überbewertet und erhält eine "Neutral"-Bewertung.

In den letzten Wochen gab es eine Zunahme negativer Kommentare über China Resource And Environment in den sozialen Medien, was zu einem negativen Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer führt. Daher erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung. Die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie kann Aufschluss darüber geben, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Bei China Resource And Environment wurde deutlich mehr diskutiert als normal, zudem ist eine steigende Aufmerksamkeit zu verzeichnen. Dies führt zu einem "Gut"-Rating, insgesamt bekommt die Aktie daher ein "Schlecht"-Rating.

Die Dividendenrendite, die das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs misst, beträgt bezogen auf das Kursniveau 0 Prozent. Dies liegt nur leicht unter dem Mittelwert (0,03) für diese Aktie und führt zu einer "Neutral"-Bewertung der Dividendenpolitik.

Neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten lassen sich Aktienkurse auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Unsere Analysten haben festgestellt, dass die Kommentare über China Resource And Environment in den sozialen Medien überwiegend positiv waren. Zudem haben die Nutzer der sozialen Medien in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen aufgegriffen. Dadurch erhält die Aktie die Einstufung "Gut". Die Analyse wurde außerdem durch die Betrachtung von Handelssignalen angereichert, wobei neun konkret berechnete Signale zur Verfügung stehen (7 "Gut", 2 "Schlecht"), was zu einer "Gut"-Bewertung auf der Ebene der Handelssignale führt. Die Redaktion kommt daher zu dem Befund, dass China Resource And Environment hinsichtlich der Stimmung als "Gut" eingestuft werden muss.