China And Environment Aktie: Wohin geht die Reise?

In den letzten beiden Wochen wurde China Resource And Environment von den meisten Nutzern in sozialen Medien positiv bewertet. Unsere Redaktion hat die Kommentare und Beiträge ausgewertet und festgestellt, dass die Anleger-Stimmung als "Gut" eingestuft werden kann, da hauptsächlich neutrale Themen diskutiert wurden. Allerdings wurden auch 3 negative Signale identifiziert, weshalb die Gesamteinschätzung als "Schlecht" bewertet wird. Insgesamt ergibt sich daraus eine "Neutral"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

Der Relative Strength-Index (RSI), ein Signal der technischen Analyse, liegt bei China Resource And Environment bei 64,38, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Auch der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, weist mit einem Wert von 40 auf eine neutrale Einschätzung hin.

Im Hinblick auf die Dividende ergibt sich eine negative Differenz von -1,58 Prozent zum Branchendurchschnitt, weshalb unsere Analysten die Dividendenpolitik von China Resource And Environment als "Schlecht" bewerten.

Bezogen auf die Performance der Aktie in den letzten 12 Monaten ergibt sich ein positiver Branchenvergleich, da China Resource And Environment um 4,18 Prozent besser abschneidet als der Durchschnitt der "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies"-Branche. Im Vergleich zum durchschnittlichen Sektorergebnis liegt die Rendite nur um 0,36 Prozent darunter. Aufgrund dieser Ergebnisse erhält das Unternehmen ein "Gut"-Rating im Branchen- und Sektorvergleich.