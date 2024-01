China And Environment Aktie: Was steht jetzt noch aus?

Die China Resource And Environment ist derzeit laut der technischen Analyse ein "Schlecht"-Wert. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 4,81 CNH, während der Aktienkurs bei 4,38 CNH liegt, was einer Abweichung von -8,94 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 4,6 CNH zeigt eine Abweichung von -4,78 Prozent, was die Aktie als "Neutral" einstuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie zeigt die Analyse eine starke Diskussionsintensität und eine positive Veränderung der Stimmungsrate, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse liegt die Rendite der China Resource And Environment mit -12,25 Prozent mehr als 14 Prozent unter der durchschnittlichen Jahresperformance des Sektors "Industrie". Auch im Vergleich zur "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies"-Branche liegt die Rendite mit 14,09 Prozent deutlich darunter, was zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Das Anleger-Sentiment zeigt eine überwiegend positive Meinung in den sozialen Medien, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die kommunikativen Tätigkeiten führen zu einer ausgeglichenen Anzahl von "Gut"- und "Schlecht"-Signalen, was insgesamt zu einer Bewertung von "Neutral" führt.