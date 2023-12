China And Environment Aktie: Selbst Profis sind hier gestolpert …

China Resource And Environment schüttet derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt im Bereich Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies. Mit einer Differenz von 1,4 Prozentpunkten (0 % gegenüber 1,4 %) erhält die Dividendenpolitik der Aktie daher die Bewertung "Schlecht".

Ein wichtiger Indikator aus der technischen Analyse, um einzuschätzen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist, ist der Relative Strength Index (RSI). Aktuell beträgt der 7-Tage-RSI von China Resource And Environment 55,56 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Ebenso verhält es sich auch beim 25-Tage-RSI, der einen Wert von 56,04 aufweist und somit ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien zeigt überwiegend positive Meinungen zu China Resource And Environment. In den letzten Tagen gab es sieben positive und vier negative Tage, während an drei Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung der Anlegerstimmung führt. Allerdings wurden auch acht Handelssignale für die Aktie identifiziert, was zu einer insgesamt neutralen Bewertung führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") weist China Resource And Environment eine Rendite von -12,25 Prozent auf, was mehr als 11 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die durchschnittliche Rendite der "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies"-Branche der letzten 12 Monate beträgt 0,6 Prozent, wobei China Resource And Environment mit einer Rendite von 12,85 Prozent deutlich darunter liegt. Diese Entwicklung führt in der Kategorie Branchenvergleich Aktienkurs zu einem "Schlecht"-Rating.

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Bewertung für China Resource And Environment, mit einer negativen Einschätzung im Hinblick auf Dividendenpolitik und Branchenvergleich Aktienkurs, aber einer positiven Anlegerstimmung.