China And Environment Aktie: Nur eine Fehlmeldung?

Der Aktienkurs von China Resource And Environment hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -12,25 Prozent erzielt, was mehr als 14 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies" verzeichnete eine durchschnittliche Rendite von 1,83 Prozent in den letzten 12 Monaten, wobei China Resource And Environment mit 14,09 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die technische Analyse wird auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses festgestellt, dass die China Resource And Environment derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 4,81 CNH, während der Kurs der Aktie bei 4,44 CNH um -7,69 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 4,6 CNH entspricht einer Abweichung von -3,48 Prozent, was die Aktie in diesem Zeitraum zu einem "Neutral"-Wert macht. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Neutral".

Hinsichtlich der fundamentalen Analyse weist das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von China Resource And Environment einen Wert von 116 auf, was im Vergleich zu anderen Werten aus der Branche "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies" (KGV von 0) auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt liegt. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Stufe, da sie weder unter- noch überbewertet ist.

Die Anleger-Stimmung zu China Resource And Environment wurde in den letzten zwei Wochen überwiegend als neutral bewertet. Die Auswertung von Kommentaren und Wortmeldungen in sozialen Medien ergab, dass überwiegend neutrale Themen angesprochen wurden. Insgesamt ergibt sich daraus eine "Neutral"-Einstufung der Anleger-Stimmung. Weitergehende Untersuchungen zeigen, dass sowohl "Gut"- als auch "Schlecht"-Signale abgegeben wurden, was zu einer insgesamt "Neutral"-Einschätzung führt. Daher kann die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt als "Neutral" eingestuft werden.