China And Environment Aktie: Kommt jetzt der Hammer?

Die Stimmung der Anleger bezüglich China Resource And Environment in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral. Dies ergibt sich aus den Meinungen der vergangenen zwei Wochen, die analysiert wurden, um eine weitere Bewertungsbasis für die Aktie zu erhalten. In den Diskussionen der letzten Tage standen überwiegend positive Themen im Mittelpunkt, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt. Diese Analyse wurde um konkrete Handelssignale aus den sozialen Medien ergänzt, wobei 4 negative und 4 positive Signale festgestellt wurden. Auf dieser Grundlage ergibt sich lediglich eine "Neutral"-Empfehlung hinsichtlich der Anleger-Stimmung.

In Bezug auf die Dividende weist China Resource And Environment derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 1,4% liegt. Aufgrund dieser Differenz erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der China Resource And Environment aktuell bei 4,8 CNH verläuft. Da der Aktienkurs bei 4,48 CNH gehandelt wird und somit einen Abstand von -6,67 Prozent aufweist, erhält die Aktie in diesem Bereich eine "Schlecht"-Einstufung. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage bei 4,59 CNH, was einer Differenz von -2,4 Prozent entspricht und somit auf ein "Neutral"-Signal hinweist. Die Gesamtbewertung auf Basis der beiden Zeiträume lautet daher "Neutral".

Im Branchenvergleich der Aktienkurse zeigt sich, dass China Resource And Environment mit einer Rendite von -12,25 Prozent im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance des Sektors "Industrie" um mehr als 14 Prozent zurückliegt. Auch im Vergleich zur "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies"-Branche liegt die Rendite mit 13,92 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.