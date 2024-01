China And Environment Aktie: Abwarten

Weitere Suchergebnisse zu "Metro":

Die Diskussionen auf Social-Media-Plattformen über China Resource And Environment geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. In den letzten beiden Wochen wurden vor allem positive Meinungen geäußert, und auch die Themen rund um den Wert waren überwiegend positiv. Auf dieser Grundlage stuft unsere Redaktion das Unternehmen als "Gut" ein, da insgesamt sieben Handelssignale, davon fünf gute und zwei schlechte, ermittelt werden konnten. Zusammenfassend ist die Redaktion der Meinung, dass die Aktie von China Resource And Environment bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen bewertet ist.

Der Relative Strength-Index ordnet die Aktie von China Resource And Environment als Neutral-Titel ein. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die China Resource And Environment-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 42,65 und für den RSI25 von 53,96. Somit ergibt sich das Gesamtranking "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Bezüglich des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) beträgt das aktuelle KGV von China Resource And Environment 116. Im Vergleich dazu haben vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies" im Durchschnitt ein KGV von 0. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist China Resource And Environment daher weder unterbewertet noch überbewertet und erhält somit eine "Neutral"-Einschätzung in dieser Kategorie.

Wer aktuell in die Aktie von China Resource And Environment investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 0 % einen geringeren Ertrag in Höhe von 1,37 Prozentpunkten im Vergleich zum Branchendurchschnitt erzielen. Damit erhält die Ausschüttungspolitik des Unternehmens die Bewertung "Schlecht".