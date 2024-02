China Aluminum Engineering Aktie: Was für ein Plan!

Weitere Suchergebnisse zu "Edoc Acquisition Corp":

Die Stimmung und der Buzz rund um China Aluminum Engineering haben sich in den letzten Wochen kaum verändert, wie unsere Analyse zeigt. In den sozialen Medien wurde keine signifikante Aktivität festgestellt, weshalb wir dem Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung geben. Auch die Anleger zeigen sich neutral gegenüber China Aluminum Engineering, sowohl in den Diskussionen in den sozialen Medien als auch in den aktuellen Nachrichten über das Unternehmen. Unsere Stimmungsanalyse führt daher ebenfalls zu einer "Neutral"-Einschätzung.

In Bezug auf den Aktienkurs hat China Aluminum Engineering in den letzten 12 Monaten eine Performance von 15,08 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der Bauwesen-Branche eine Outperformance von 24,63 Prozent bedeutet. Auch im Vergleich zum Durchschnitt des Industrie-Sektors liegt das Unternehmen mit einer Überperformance von 23,21 Prozent deutlich vorne. Daher erhält China Aluminum Engineering in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

Was die Dividendenpolitik betrifft, schüttet China Aluminum Engineering derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt im Bauwesen. Der Unterschied beträgt 6,54 Prozentpunkte, weshalb wir die Dividendenpolitik der Aktie als "Schlecht" einstufen.