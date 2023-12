China Aluminum Can Aktie: Das ist die Höhe!

China Aluminum Cans hat in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Performance von 52,39 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Behälter & Verpackung"-Branche eine Outperformance von +59,8 Prozent darstellt. Auch im Vergleich zum durchschnittlichen Renditewert des "Materialien"-Sektors von -7,42 Prozent liegt China Aluminum Cans mit einer Überperformance von 59,8 Prozent deutlich darüber. Aufgrund dieser überdurchschnittlichen Leistung erhält das Unternehmen ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse basierend auf trendfolgenden Indikatoren ergibt ebenfalls ein positives Bild für China Aluminum Cans. Sowohl der 50- als auch der 200-Tages-Durchschnitt zeigen eine deutliche Abweichung des letzten Schlusskurses von 0,57 HKD, was einer +21,28 Prozentigen Abweichung im Vergleich zum 200-Tage-Durchschnitt und einer +14 Prozentigen Abweichung im Vergleich zum 50-Tage-Durchschnitt entspricht. Beide Werte führen zu einem "Gut"-Rating auf Basis der trendfolgenden Indikatoren.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage weist einen Wert von 12 auf, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überverkauft ist und somit ebenfalls ein "Gut"-Rating erhält. Im Gegensatz dazu ist der RSI der letzten 25 Handelstage weniger volatil und führt zu einer "Neutral"-Einstufung für China Aluminum Cans.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz-Faktor im Netz erhält China Aluminum Cans insgesamt eine "Neutral"-Bewertung hinsichtlich der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung.

Zusammenfassend zeigt die Analyse, dass China Aluminum Cans in verschiedenen Bereichen eine solide Performance aufweist und daher insgesamt ein positives Rating erhält.