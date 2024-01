China Aluminum Can Aktie: Wer hätte das für möglich gehalten?

Mit einer Dividendenrendite von 1,43 Prozent liegt China Aluminum Cans 4,52 Prozent unter dem Branchendurchschnitt in der Branche "Behälter & Verpackung". Dies deutet darauf hin, dass die Aktie ein unrentables Investment ist und von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

Die Anlegerstimmung gegenüber China Aluminum Cans war in den letzten Tagen neutral, wie in den Social Media Diskussionen und den neuesten Nachrichten über das Unternehmen zu sehen ist. Basierend auf der Stimmungsanalyse erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" hat China Aluminum Cans eine Rendite von 52,39 Prozent erzielt, was mehr als 47 Prozent über dem Durchschnitt liegt. In der "Behälter & Verpackung"-Branche hat die Aktie eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 4,92 Prozent, wobei die Rendite von China Aluminum Cans um 47,47 Prozent darüber liegt. Daher erhält das Unternehmen ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse des Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass der 7-Tage-RSI von China Aluminum Cans bei 20 Punkten liegt, was bedeutet, dass die Aktie momentan überverkauft ist und daher als "Gut" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 48,28, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält China Aluminum Cans eine positive Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse.