China Aluminum Can Aktie: Was für ein Plan!

Weitere Suchergebnisse zu "Toyota Motor":

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor "Materialien" hat sich der Aktienkurs von China Aluminum Cans um 52,39 Prozent gesteigert. Das liegt mehr als 59 Prozent über dem Durchschnitt. Die Behälter & Verpackungsbranche hat im letzten Jahr eine mittlere Rendite von -6,95 Prozent erzielt. Hier liegt China Aluminum Cans mit einer Rendite von 59,33 Prozent ebenfalls deutlich darüber. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Bei der Einschätzung einer Aktie spielt auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet eine wichtige Rolle. In Bezug auf die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung wird China Aluminum Cans als "Neutral" eingestuft. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, während die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen erfahren hat.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von China Aluminum Cans liegt bei 18, was im Vergleich zu Werten aus der Branche "Behälter & Verpackung" (KGV von 51,29) unter dem Durchschnitt liegt. Fundamentale Kriterien deuten darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe erhält.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt an, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI von China Aluminum Cans liegt bei 46,15 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hindeutet. Der RSI25, der die etwas längerfristige Entwicklung betrachtet, zeigt ebenfalls einen Wert von 46,15, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält China Aluminum Cans daher eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.