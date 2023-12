China Aluminum Can Aktie: Selbst wir haben nicht damit gerechnet

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument der technischen Analyse, um zu bestimmen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt die Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Für China Aluminum Cans betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 66,67 Punkte, was darauf hinweist, dass die Aktie momentan weder überkauft noch überverkauft ist, und daher als "Neutral" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 60,87 an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit ebenfalls ein "Neutral"-Rating erhält.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien weist das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von China Aluminum Cans einen Wert von 18 auf. Im Vergleich zu anderen Werten aus der Branche "Behälter & Verpackung" (KGV von 42,39) liegt die Aktie unter dem Durchschnitt (ca. 56 Prozent). Basierend auf diesen fundamentalen Kriterien wird China Aluminum Cans daher als unterbewertet eingestuft und erhält eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

Bei der technischen Analyse betrachten wir trendfolgende Indikatoren, um festzustellen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Wir werfen dabei einen Blick auf den 50- und 200-Tages-Durchschnitt. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für die China Aluminum Cans-Aktie beträgt derzeit 0,47 HKD, was deutlich über dem letzten Schlusskurs (0,52 HKD) liegt und somit eine "Gut"-Bewertung erhält. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt aktuell bei 0,52 HKD, was in etwa dem letzten Schlusskurs entspricht und zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält China Aluminum Cans basierend auf den trendfolgenden Indikatoren daher ein "Gut"-Rating.

Die Dividendenrendite misst das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs und wird üblicherweise in Prozent angegeben. Die aktuelle Dividendenrendite für China Aluminum Cans beträgt 1,43 Prozent, was nur leicht unter dem Mittelwert (2) für diese Aktie liegt. Daher erhält die Dividendenpolitik von China Aluminum Cans eine "Neutral"-Bewertung von unseren Analysten.