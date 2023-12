China Aluminum Can Aktie: Bitte unbedingt beachten

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der in der technischen Analyse verwendet wird, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Er betrachtet die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über einen bestimmten Zeitraum. Der RSI der China Aluminum Cans-Aktie für die letzten 7 Tage beträgt 36, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird ein "Neutral"-Rating vergeben. Der RSI für die letzten 25 Handelstage liegt bei 41,67, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Analyse der RSIs ergibt insgesamt ein "Neutral"-Rating für China Aluminum Cans.

In Bezug auf fundamentale Kennzahlen hat die China Aluminum Cans ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 18, während vergleichbare Unternehmen in der Branche "Behälter & Verpackung" im Durchschnitt ein KGV von 51 aufweisen. Daraus ergibt sich, dass die Aktie aus fundamentalen Gesichtspunkten unterbewertet ist, und daher erhält sie eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.

Bei der technischen Analyse liegt der Kurs der China Aluminum Cans derzeit um +5,88 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50) und um +14,89 Prozent über dem GD200 der letzten 200 Tage. Diese Werte führen zu einer kurzfristigen und langfristigen Einschätzung von "Gut" aus charttechnischer Sicht.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Daher erhält China Aluminum Cans in diesem Bereich ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung. Weder eine Zunahme noch eine Abnahme der Diskussionsbeiträge wurde festgestellt.

Insgesamt lässt die Analyse der verschiedenen Kennzahlen zu dem Schluss kommen, dass die China Aluminum Cans-Aktie derzeit mit einem "Neutral"-Rating bewertet wird.