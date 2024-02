China Aktie: Das darf nicht wahr sein!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt und somit ein guter Anhaltspunkt für überkaufte oder unterkaufte Titel darstellt. Für die China-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage 50, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und somit eine "Neutral"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu zeigt der RSI auf 25-Tage Basis (100), dass China überkauft ist, was zu einem "Schlecht"-Rating führt.

In Bezug auf die Aktienkurs-Performance hat China in den letzten 12 Monaten eine Performance von -37,11 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der "Wasserversorgung"-Branche im Durchschnitt um -5,91 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Underperformance von -31,2 Prozent im Branchenvergleich für China. Auch im Vergleich zum "Versorgungsunternehmen"-Sektor, der eine mittlere Rendite von -5,91 Prozent hatte, liegt China 31,2 Prozent darunter. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Im Bereich der Fundamentalanalyse liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von China bei 0,46, was unter dem Branchendurchschnitt von 33,13 liegt. Aus fundamentaler Sicht ist die Aktie somit unterbewertet und erhält eine "Gut"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der China-Aktie von 0,063 SGD mit -21,25 Prozent Entfernung vom GD200 (0,08 SGD) ein "Schlecht"-Signal darstellt. Ebenso weist der GD50 einen Kurs von 0,07 SGD auf, was einen Abstand von -10 Prozent bedeutet und somit ebenfalls ein "Schlecht"-Signal darstellt. Zusammenfassend wird der Kurs der China-Aktie als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.