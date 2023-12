China Aktie: Schlechte Nachrichten!

Der Aktienkurs von China im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Sektor "Versorgungsunternehmen" hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -36,49 Prozent erzielt, was mehr als 26 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Ähnlich sieht es in der "Wasserversorgung"-Branche aus, in der die durchschnittliche Rendite bei -10,13 Prozent liegt. Hier liegt China mit 26,36 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die China-Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass der durchschnittliche Schlusskurs der China-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 0,09 SGD lag, während der letzte Schlusskurs bei 0,063 SGD lag, was einer Abweichung von -30 Prozent entspricht und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (0,08 SGD) liegt über dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die China-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die China-Aktie mit einem Wert von 84 als "Schlecht" eingestuft wird, was auf eine überkaufte Situation hindeutet. Der RSI25 für einen Zeitraum von 25 Tagen liegt bei 54,31 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamteinschätzung von "Schlecht".

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien zeigt, dass China in den letzten zwei Wochen von den Nutzern als neutral bewertet wurde. Die überwiegende Mehrheit der Kommentare und Wortmeldungen war neutral, was zu einer Gesamteinstufung von "Neutral" führt.

Insgesamt ergibt sich also eine negative Tendenz für die China-Aktie, sowohl aus technischer Analyse als auch aus der Anleger-Stimmung.