China Aktie: Lieber noch laufen lassen?

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich China ist neutral. In den letzten beiden Wochen wurden verschiedene Äußerungen und Meinungen ausgewertet, um die Einschätzung für die Aktie zu bestimmen. Es wurden weder positive noch negative Themen in den Diskussionen der letzten ein bis zwei Tage festgestellt, was zu der Gesamteinschätzung "Neutral" führte.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung für China wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Die Aktie zeigte eine durchschnittliche Aktivität, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist und zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung verzeichnete kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Versorgungsunternehmen") erzielte die China-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -37,11 Prozent, was 29,85 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wurde die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In der technischen Analyse wurde festgestellt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der China-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,09 SGD liegt. Der letzte Schlusskurs (0.081 SGD) weicht somit um -10 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Bei Betrachtung des Durchschnitts der letzten 50 Handelstage ergibt sich allerdings eine andere Bewertung, nämlich ein "Gut"-Rating.

Insgesamt erhält die China-Aktie daher für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.