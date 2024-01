China Aktie: Ist es das gewesen?

Der Aktienkurs von China im Vergleich zu anderen Unternehmen im Sektor "Versorgungsunternehmen" ist um 37,11 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt. Dies führt zu einem schlechten Rating in dieser Kategorie. Die mittlere Rendite der "Wasserversorgung"-Branche in den letzten 12 Monaten beträgt -8,56 Prozent, wobei China 28,55 Prozent darunter liegt.

Gemäß der technischen Analyse ergibt sich für die China-Aktie in den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnittsschlusskurs von 0,09 SGD. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,063 SGD, was einem Unterschied von -30 Prozent entspricht und zu einer schlechten Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigen Abweichungen von -30 Prozent bzw. -21,25 Prozent, was zu einem insgesamt schlechten Rating in der einfachen Charttechnik führt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken bezüglich der China-Aktie war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung weisen auf eine neutrale Einschätzung hin.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die China-Aktie aktuell neutral bewertet wird, sowohl hinsichtlich des Anleger-Sentiments als auch des langfristigen Stimmungsbilds.