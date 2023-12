China Aktie: Bloß nicht in Panik verfallen!

Die technische Analyse der China-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) aktuell bei 0,09 SGD verläuft. Der Aktienkurs selbst liegt bei 0,059 SGD, was einem Abstand von -34,44 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) bei 0,08 SGD, was einer Differenz von -26,25 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Werte erhält die Aktie insgesamt die Einstufung "Schlecht".

Im Branchenvergleich hat die China-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -36,49 Prozent erzielt, was 34,86 Prozent unter dem Durchschnitt für Aktien aus dem Sektor "Versorgungsunternehmen" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Wasserversorgung" beträgt -1,62 Prozent, und China liegt aktuell 34,86 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien, und in den letzten zwei Wochen wurde über China neutral diskutiert, ohne besonders positive oder negative Ausschläge in den vergangenen ein, zwei Tagen. Aus diesem Grund wird die Aktie aktuell als "Neutral" eingestuft.

Auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt, dass die Aktivität und die Rate der Stimmungsänderung bei der China-Aktie als durchschnittlich und kaum verändert eingestuft werden können. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Bewertung für die China-Aktie.