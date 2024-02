China Aircraft Leasing Aktie: Die Situation spitzt sich zu!

Die China Aircraft Leasing befindet sich derzeit auf der Grundlage des gleitenden Durchschnittskurses in einer schlechten Position. Der GD200 des Unternehmens liegt bei 3,95 HKD, während der Aktienkurs bei 3,59 HKD liegt, was einer Abweichung von -9,11 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht". Im Vergleich dazu zeigt der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage einen Wert von 3,51 HKD, was einer Abweichung von +2,28 Prozent entspricht. Dies führt zu einer neutralen Bewertung.

Von fundamentaler Seite betrachtet weist die China Aircraft Leasing ein niedriges Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 6,51 auf, was unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Der durchschnittliche KGV der Branche "Handelsunternehmen und Distributoren" beträgt 46, was einer Differenz von 86 Prozent entspricht. Aufgrund des verhältnismäßig niedrigen KGV wird die Aktie als "günstig" bewertet und erhält daher auf der Grundlage fundamentaler Kriterien eine positive Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität der China Aircraft Leasing in den letzten Monaten auf normalem Niveau lag. Auch die Rate der Stimmungsänderung blieb in diesem Zeitraum weitgehend unverändert. Insgesamt wird die Aktie in diesem Bereich als neutral bewertet.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass die Rendite der China Aircraft Leasing mit -26,07 Prozent mehr als 18 Prozent unter der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" liegt. Auch im Vergleich zur mittleren Rendite der "Handelsunternehmen und Distributoren"-Branche von -9,9 Prozent liegt das Unternehmen mit 16,17 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein schlechtes Rating in dieser Kategorie.