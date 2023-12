China Aircraft Leasing Aktie: Lohnt sich die Aufruhr?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein technischer Indikator, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser Indikator setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation. Betrachten wir den RSI der China Aircraft Leasing-Aktie der letzten 7 Tage: Der aktuelle Wert beträgt 58. Dies bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, und daher erhält es ein "Neutral"-Rating. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit einem Wert von 44,05 ebenfalls weder überkauft noch überverkauft, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Analyse des RSIs für China Aircraft Leasing somit ein "Neutral"-Rating.

Die technische Analyse der charttechnischen Entwicklung einer Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts kann dazu genutzt werden, den aktuellen Trend des Wertpapiers zu ermitteln. Betrachten wir den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der China Aircraft Leasing-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen: Dieser beträgt aktuell 4,28 HKD, was 15,89 Prozent unter dem letzten Schlusskurs von 3,6 HKD liegt. Auf Basis dieser Berechnung wird die Aktie daher als "Schlecht" bewertet. Wenn man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage betrachtet, liegt der Wert bei 3,67 HKD, was nahe dem letzten Schlusskurs von -1,91 Prozent liegt. Somit ergibt sich in diesem Fall eine "Neutral"-Bewertung der China Aircraft Leasing-Aktie auf Basis der einfachen Charttechnik.

Die Diskussion in den Social Media in den letzten Tagen zeigt, dass die Marktteilnehmer grundsätzlich neutral gegenüber China Aircraft Leasing eingestellt waren, ohne besonders positive oder negative Ausschläge. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls vornehmlich neutral. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält China Aircraft Leasing eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion für die Anlegerstimmung.

In Bezug auf die Dividende wird das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs üblicherweise als Dividendenrendite angegeben. Mit einer Dividendenrendite von 7,75 Prozent liegt China Aircraft Leasing aktuell über dem Branchendurchschnitt von 6,3 Prozent, was zu einer "Gut"-Einschätzung der Redaktion für ihre Dividendenpolitik führt.