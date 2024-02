China Aircraft Leasing Aktie: Gute Nachrichten, Schlechte Nachrichten

Der Aktienkurs von China Aircraft Leasing hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -30,34 Prozent erzielt, was 22,28 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors "Industrie" liegt. Im Vergleich zur mittleren jährlichen Rendite von -9,76 Prozent für Wertpapiere aus der Branche "Handelsunternehmen und Distributoren" liegt China Aircraft Leasing aktuell 20,58 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf die Diskussion im Internet ergibt sich für China Aircraft Leasing eine mittlere Aktivität, weshalb das Sentiment als "Neutral" eingestuft wird. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was zu dem Gesamtergebnis "Neutral" für das langfristige Stimmungsbild führt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) zeigt, dass China Aircraft Leasing mit einem Wert von 6,29 deutlich günstiger als das Branchenmittel bewertet wird und daher als unterbewertet gilt. Das Branchen-KGV liegt bei 45,54, was einen Abstand von 86 Prozent bedeutet. Aus diesem Grund wird die Aktie als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

Die Anleger-Stimmung bei China Aircraft Leasing in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral. Weder positive noch negative Themen standen in den vergangenen ein bis zwei Tagen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu der Einschätzung "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Bewertung in Bezug auf die Anleger-Stimmung.