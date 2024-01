China Agri Products Exchange Aktie: War das schon alles?

Die technische Analyse der China Agri-products Exchange-Aktie ergibt ein "Schlecht"-Rating auf Basis des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage, da der aktuelle Wert bei 0,09 HKD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 0,08 HKD liegt (-11,11 Prozent Unterschied). Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage ergibt ein "Schlecht"-Rating, da der Wert ebenfalls bei 0,09 HKD liegt und der letzte Schlusskurs darunter (-11,11 Prozent).

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die China Agri-products Exchange-Aktie liegt bei 50, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage ergibt ebenfalls ein "Neutral"-Rating, da der Wert bei 54,76 liegt und das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken in Bezug auf die China Agri-products Exchange-Aktie war in den letzten Tagen neutral, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet ergibt ebenfalls eine "Neutral"-Einschätzung aufgrund der durchschnittlichen Diskussionsintensität und der kaum vorhandenen Stimmungsänderung.

Insgesamt ergibt sich daher für die China Agri-products Exchange-Aktie eine "Neutral"-Einstufung basierend auf der technischen Analyse, dem Anleger-Sentiment und dem Sentiment und Buzz im Internet.