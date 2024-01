China Agri Products Exchange Aktie: Sowas erlebt man auch nur ein Mal …

Die China Agri-products Exchange hat in den letzten Monaten eine mittlere Diskussionsintensität gezeigt, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich kaum geändert, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral" führt.

In technischer Hinsicht verläuft die 200-Tage-Linie der China Agri-products Exchange derzeit bei 0,09 HKD. Der Aktienkurs liegt bei 0,08 HKD, was einem Abstand von -11,11 Prozent entspricht. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage ergibt sich ein "Schlecht"-Signal, da die Differenz ebenfalls -11,11 Prozent beträgt.

Die Stimmung in Bezug auf China Agri-products Exchange war neutral, sowohl auf sozialen Plattformen als auch in den Kommentaren der Nutzer. Das führt zu einer Einstufung der Aktie als "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die China Agri-products Exchange-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage (Wert: 50) als auch der RSI der letzten 25 Handelstage (Wert: 54,76) führen zu einem "Neutral"-Rating.

Insgesamt ergibt die Analyse, dass die China Agri-products Exchange in verschiedenen Bereichen als "Neutral" eingestuft werden muss.