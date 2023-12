China Agri Products Exchange Aktie: Finger Weg!

Der Relative Strength Index (RSI) der China Agri-products Exchange liegt bei 100 und zeigt somit an, dass die Situation als überkauft betrachtet wird. Dies führt zu einer Bewertung als "Schlecht". Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 77, was ebenfalls auf eine überkaufte Situation hinweist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher in dieser Kategorie die Einstufung "Schlecht".

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung rund um die China Agri-products Exchange wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Dabei zeigt sich, dass die Aktie die übliche Aktivität im Netz hervorbringt, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist und daher eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einer weiteren Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich für die China Agri-products Exchange in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".

In den letzten zwei Wochen wurde über die China Agri-products Exchange neutral diskutiert, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den vergangenen ein, zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung. Somit bekommt die China Agri-products Exchange auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

Aus charttechnischer Sicht ist die China Agri-products Exchange mit einem Kurs von 0.082 HKD inzwischen -8,89 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Schlecht". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen lautet die Einstufung ebenfalls "Schlecht", da die Distanz zum GD200 sich auf -8,89 Prozent beläuft. Insgesamt wird die Aktie aus technischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Schlecht" eingestuft.

