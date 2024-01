China Aerospace Times Electronics Aktie: Das kann einfach nicht wahr sein

Die China Aerospace Times Electronics-Aktie wird von Anlegern positiv bewertet, da sich die Stimmungslage in den letzten Monaten verbessert hat und das Unternehmen zunehmend mehr Beachtung erfährt. Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie überverkauft ist und eine gute Bewertung erhält. Im Branchenvergleich schneidet das Unternehmen ebenfalls positiv ab, da es eine Rendite von 19,07 Prozent erzielt hat, während die durchschnittliche Rendite in der "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung"-Branche bei 0,38 Prozent liegt. Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnitt zeigt, dass die Aktie als neutral eingestuft wird, sowohl auf der Basis der letzten 200 Handelstage als auch auf der Basis der letzten 50 Handelstage. Insgesamt erhält die China Aerospace Times Electronics-Aktie daher eine neutrale Bewertung in der einfachen Charttechnik.

