China Aerospace Times Electronics Aktie: Das hat Gewicht!

Die Diskussionsintensität und Stimmungsänderung von China Aerospace Times Electronics wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Die Aktie hat eine durchschnittliche Diskussionsintensität gezeigt, was auf eine "Neutral"-Einstufung hindeutet. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. Insgesamt kann China Aerospace Times Electronics in diesem Punkt als "Neutral" eingestuft werden.

Die Stimmung rund um China Aerospace Times Electronics wurde auf sozialen Plattformen gemessen, wobei überwiegend positive Kommentare festgestellt wurden. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden vor allem positive Themen von den Nutzern der sozialen Medien aufgegriffen. Aufgrund dieser Betrachtung erhält die Aktie die Einstufung "Gut". Die Analyse von Handelssignalen ergab jedoch eine "Schlecht" Bewertung auf dieser Ebene.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor "Industrie" hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 19,07 Prozent erzielt, was 19,18 Prozent über dem Durchschnitt liegt. In der Branche "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung" liegt die Rendite bei -0,17 Prozent, wobei China Aerospace Times Electronics aktuell 19,24 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der China Aerospace Times Electronics bei 7,81 CNH liegt, während der aktuelle Kurs 7,56 CNH beträgt. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -3,2 Prozent, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage hat einen Stand von 7,76 CNH, wodurch die Aktie mit -2,58 Prozent Abstand ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird daher die Gesamtnote "Neutral" vergeben.