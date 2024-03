China Aerospace Times Electronics Aktie: Was steht jetzt noch aus?

Die China Aerospace Times Electronics-Aktie wird derzeit charttechnisch bewertet, wobei der aktuelle Kurs von 7,2 CNH eine Entfernung von -5,26 Prozent vom GD200 (7,6 CNH) aufweist. Dies signalisiert eine negative Bewertung. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 6,98 CNH, was zu einem neutralen Signal führt, da der Abstand +3,15 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Aktienkurs daher als "neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" schneidet die China Aerospace Times Electronics-Aktie mit einer Rendite von -6,74 Prozent um mehr als 12 Prozent besser ab. Dies führt zu einem positiven Rating in dieser Kategorie. Die "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung"-Branche verzeichnet eine mittlere Rendite von -19,18 Prozent, wobei die China Aerospace Times Electronics-Aktie mit 12,44 Prozent deutlich darüber liegt.

Die Anleger-Stimmung bei China Aerospace Times Electronics ist insgesamt besonders positiv, wie aus den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien hervorgeht. In den vergangenen beiden Wochen standen überwiegend positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt. Die Analyse zeigt 9 negative und 0 positive Handelssignale aus den sozialen Medien, was zu einer "schlechten" Empfehlung führt.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet ergibt eine durchschnittliche Diskussionsintensität und eine negative Stimmungsänderung, was zu einer insgesamt "schlechten" Einschätzung führt.

Insgesamt ergibt sich daher eine eher negative Bewertung für die China Aerospace Times Electronics-Aktie basierend auf den verschiedenen Analysen und Bewertungsfaktoren.