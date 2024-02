China Aerospace Times Electronics Aktie: Schlechte Nachrichten über schlechte Nachrichten!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der RSI der China Aerospace Times Electronics-Aktie der letzten 7 Tage beträgt aktuell 47. Dies deutet darauf hin, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, weshalb eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt mit einem Wert von 61,69, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ein "Neutral"-Rating.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls ein wichtiger Faktor bei der Bewertung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden vor allem negative Meinungen zu China Aerospace Times Electronics veröffentlicht. Der Meinungsmarkt hat sich jedoch in den letzten Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um das Unternehmen befasst, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt. Weitergehende Studien zeigen, dass vor allem "Schlecht"-Signale abgegeben wurden, insgesamt sieben Schlecht- und kein Gut-Signal. Zusammenfassend ergibt sich daher insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.

In den letzten Wochen war eine Zunahme negativer Kommentare über China Aerospace Times Electronics in den sozialen Medien zu beobachten, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Aktie wurde zudem weniger diskutiert als normal, was auf eine abnehmende Aufmerksamkeit der Anleger hinweist. Insgesamt erhält die Aktie daher auch in diesem Bereich ein "Schlecht"-Rating.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs zeigt, dass die China Aerospace Times Electronics derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Sowohl der GD200 als auch der GD50 weisen darauf hin, dass der Aktienkurs unter dem Trendsignal liegt, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.