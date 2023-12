China Aerospace Times Electronics Aktie: Immer langsam mit den jungen Pferden

In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über China Aerospace Times Electronics diskutiert, wie aus dem Anleger-Sentiment hervorgeht. An neun Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an vier Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren es vor allem positive Themen, die die Anleger interessierten. Aufgrund dieses positiven Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung. Allerdings zeigen tiefere und automatische Analysen, dass in letzter Zeit vor allem negative Signale im Vordergrund standen. Dennoch wird China Aerospace Times Electronics insgesamt eine "Gut"-Bewertung im Anleger-Stimmungsbarometer verliehen.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz gab es in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei China Aerospace Times Electronics. Daher wird dieses Kriterium mit "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Zusammengefasst erhält China Aerospace Times Electronics in dieser Kategorie ein "Neutral"-Rating.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für China Aerospace Times Electronics wird der RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis herangezogen. Der RSI7 liegt aktuell bei 52,05 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI schwankt weniger stark und zeigt ebenfalls an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Somit wird das Wertpapier für den RSI25 ebenfalls mit "Neutral" bewertet.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") hat China Aerospace Times Electronics eine Rendite von 16,18 Prozent erzielt, was mehr als 17 Prozent über dem Sektordurchschnitt liegt. Die "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung"-Branche verzeichnete eine mittlere Rendite von -1,03 Prozent in den vergangenen 12 Monaten, wobei China Aerospace Times Electronics mit 17,21 Prozent deutlich darüber liegt. Diese herausragende Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

