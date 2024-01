China Aerospace Times Electronics Aktie: Es gibt was neues!

In den letzten Wochen wurde eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes bei China Aerospace Times Electronics in Richtung Positiv festgestellt. Dies basiert auf der Auswertung der sozialen Medien, die eine Tendenz zu besonders positiven Themen zeigt. In Bezug auf die Stärke der Diskussion, also die Veränderung der Anzahl der Beiträge, wurde eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen festgestellt. Insgesamt wird China Aerospace Times Electronics daher in diesem Bereich positiv bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der China Aerospace Times Electronics derzeit bei 7,8 CNH liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 7,18 CNH erreicht hat. Dies führt zu einer negativen Bewertung aufgrund der Distanz zum GD200 und GD50, die bei -7,95 Prozent bzw. -7,83 Prozent liegt. Insgesamt wird das Unternehmen daher in dieser Kategorie negativ bewertet.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt bei 76,24 Punkten, was darauf hinweist, dass die China Aerospace Times Electronics überkauft ist. Dies führt zu einer negativen Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI liegt bei 58,82, was bedeutet, dass das Unternehmen hier weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt wird das Wertpapier in diesem Abschnitt negativ bewertet.

Im Branchenvergleich erzielte China Aerospace Times Electronics in den letzten 12 Monaten eine Performance von 9,7 Prozent, was eine Outperformance von +8,23 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung"-Branche bedeutet. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor lag das Unternehmen mit einer Überperformance von 8,31 Prozent deutlich über dem Durchschnittswert. Insgesamt wird China Aerospace Times Electronics daher in dieser Kategorie positiv bewertet.