China Aerospace Times Electronics Aktie: Dass es dann wirklich so schnell geht …

Die China Aerospace Times Electronics-Aktie wird charttechnisch betrachtet als "Neutral" eingestuft. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage ergibt eine Abweichung von +1,54 Prozent, während der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage eine Abweichung von +1,8 Prozent aufweist.

Die Anleger-Stimmung bei China Aerospace Times Electronics ist insgesamt positiv, wie aus Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. In den vergangenen Wochen überwogen positive Themen, was zu einer positiven Einschätzung führt. Die Analyse von Handelssignalen aus den sozialen Medien ergab jedoch lediglich eine "Neutral" Empfehlung.

Bei der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz wurde eine erhöhte Diskussionsintensität festgestellt, und die Rate der Stimmungsänderung war positiv. Dadurch erhält China Aerospace Times Electronics eine insgesamt positive Bewertung.

Die technische Analyse des Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Aktie derzeit überverkauft ist, was als positiv bewertet wird. Auf 25 Tage ausgedehnt, wird die Aktie als weder überkauft noch -verkauft betrachtet, was zu einer neutralen Einstufung führt. Insgesamt wird die RSI-Einstufung als "Gut" bewertet.