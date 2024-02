China Aerospace Aktie: Man muss es einfach mal gesagt haben

In den letzten vier Wochen gab es keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien bezüglich der China Aerospace Aktie. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Dividendenpolitik erhält das Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung, da das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs positiv ist. Die Stimmung in den sozialen Medien war neutral, und die Nutzer haben hauptsächlich neutrale Themen diskutiert. Daher wird die Aktie auch in dieser Hinsicht als "Neutral" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der China Aerospace-Aktie deutlich unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt, was zu einer negativen Bewertung führt. Wenn man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage betrachtet, ergibt sich jedoch eine neutrale Bewertung. Insgesamt wird die China Aerospace-Aktie daher auf Basis der einfachen Charttechnik als "Neutral" eingestuft.