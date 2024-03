China Aerospace Aktie: Keine Panik!

Die technische Analyse der China Aerospace-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 0,34 HKD liegt. Der aktuelle Schlusskurs von 0,325 HKD weicht somit um -4,41 Prozent ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt bei 0,33 HKD, was nahe dem letzten Schlusskurs (-1,52 Prozent) liegt und somit ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die China Aerospace-Aktie also für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse zeigt sich, dass die Rendite von China Aerospace mit -20,28 Prozent mehr als 6 Prozent unter der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Informationstechnologie") liegt. Auch im Vergleich zur mittleren Rendite der "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche von -14,91 Prozent liegt China Aerospace mit 5,37 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividende bietet die Aktie von China Aerospace eine Dividendenrendite von 5,97 %, was einen Mehrertrag von 0,41 Prozentpunkten im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Elektronische Geräte und Komponenten-Branche bedeutet. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung für die Ausschüttungspolitik des Unternehmens.

Fundamental betrachtet weist die China Aerospace-Aktie ein aktuelles KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 89,81 auf, was über dem Branchendurchschnitt von 53,44 liegt. Dies führt zu der Schlussfolgerung, dass die Aktie aus fundamentaler Sicht überbewertet ist und somit eine "Schlecht"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien erhält.