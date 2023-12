China Aerospace Aktie: Kein Grund zur Sorge!

Die Aktie von China Aerospace wird anhand verschiedener Faktoren bewertet. Einer davon ist das Sentiment, welches die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz umfasst. In den letzten Monaten hat die Diskussionsintensität eine durchschnittliche Aktivität gezeigt, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen und wird daher ebenfalls als neutral eingestuft. Zusammen ergibt dies eine Gesamtbewertung von "Neutral" für China Aerospace.

Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde neutral über China Aerospace diskutiert, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers führt.

Die Dividendenrendite der China Aerospace liegt bei 5,71%, was einen Mehrertrag von 0,2 Prozentpunkten im Vergleich zum Branchendurchschnitt bedeutet. Dies führt zu einer Bewertung "Neutral" für die Ausschüttungspolitik des Unternehmens.

Die technische Analyse zeigt, dass der Relative Strength Index (RSI) der China Aerospace bei einem Niveau von 100 als "überkauft" eingestuft wird, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, führt zu einer neutralen Einschätzung auf diesem Niveau. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamteinschätzung von "Schlecht" für die Aktie.