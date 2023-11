China Aerospace Aktie: Kaufen, verkaufen oder halten?

Die Aktie von China Aerospace wird nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als überbewertet eingestuft. Mit einem KGV von 89,81 liegt sie 28 Prozent über dem Branchendurchschnitt im Segment "Elektronische Geräte und Komponenten", der bei 70,29 liegt. Aus fundamentaler Sicht erhält die Aktie daher die Bewertung "Schlecht".

In Bezug auf die Dividende weist China Aerospace derzeit eine Dividendenrendite von 5,71 Prozent auf, was etwas höher ist als der Branchendurchschnitt von 5,62 Prozent. Die geringe Differenz führt zu einer neutralen Einschätzung. Die Dividendenrendite ist ein sich täglich ändernder Wert, der sich aus dem Verhältnis der Dividende zum aktuellen Aktienkurs ergibt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurden über China Aerospace neutral diskutiert, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt hätten. Aufgrund dieses neutralen Stimmungsbildes wird die Aktie als "Neutral" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass die China Aerospace derzeit unter dem gleitenden Durchschnittskurs (GD200) von 0,38 HKD liegt, wobei der Kurs der Aktie (0,33 HKD) um -13,16 Prozent unter diesem Trendsignal verläuft. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht". In den vergangenen 50 Tagen lag der gleitende Durchschnittskurs (GD50) bei 0,34 HKD, was einer Abweichung von -2,94 Prozent entspricht und die Aktie als "Neutral" einstuft. Insgesamt ergibt sich daher das Rating "Neutral" für die China Aerospace Aktie.