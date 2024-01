China 33 Media Aktie: Pleite oder Chance?

Die China 33 Media hat in den letzten Tagen eine positive Kursentwicklung verzeichnet, da der aktuelle Kurs mit 0,125 HKD um +13,64 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage liegt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung der Aktie als "Gut". Allerdings zeigt sich auf Basis der vergangenen 200 Tage eine negative Entwicklung, da die Distanz zum gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 200 Tage bei -10,71 Prozent liegt. Somit wird die Aktie charttechnisch für diesen Zeitraum als "Schlecht" eingestuft, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" für beide Zeiträume führt.

Der Relative Strength-Index zeigt für die China 33 Media einen neutralen Titel an. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen der Aktie und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der Wert für den RSI7 beträgt 19,51, was eine "Gut"-Empfehlung ergibt, während der Wert für den RSI25 bei 41,07 liegt und somit zu einer "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum führt. Insgesamt ergibt sich somit ein "Gut" für die Aktie auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet spielt ebenfalls eine wichtige Rolle bei der Einschätzung einer Aktie. Die Diskussionsintensität rund um die China 33 Media zeigt eine durchschnittliche Aktivität, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, wodurch sich erneut eine "Neutral"-Bewertung ergibt.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment zeigen Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien, dass in den letzten zwei Wochen neutral über die China 33 Media diskutiert wurde, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den vergangenen ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Aufgrund dieses neutralen Stimmungsbildes erhält die Aktie daher insgesamt eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.