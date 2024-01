China 33 Media Aktie: Einfach unglaublich

Das Anleger-Sentiment für die China 33 Media-Aktie wurde kürzlich analysiert, wobei die Diskussionen in den sozialen Medien im Fokus standen. Dabei wurden weder besonders positive noch negative Ausschläge festgestellt. Auch in den letzten Tagen gab es keine starken Diskussionen zu positiven oder negativen Themen rund um das Unternehmen. Insgesamt wurde die Anleger-Stimmung daher als "Neutral" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 0,13 HKD lag, während der letzte Schlusskurs bei 0,092 HKD deutlich darunter lag, was einer Abweichung von -29,23 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Analyse wird die Aktie daher als "Schlecht" bewertet. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage wird die Aktie mit einem "Schlecht"-Rating versehen, da der letzte Schlusskurs ebenfalls unter dem gleitenden Durchschnitt lag.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um China 33 Media lässt sich feststellen, dass die Aktivität im Netz in letzter Zeit durchschnittlich war, was auf eine "Neutral"-Einstufung hinweist. Ebenso weist die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Wertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die China 33 Media-Aktie zeigt einen Wert von 100 für den RSI7 (sieben Tage), was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt, und einen Wert von 60,71 für den RSI25 (25 Tage), der eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtranking von "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.