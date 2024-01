China 21st Century Education Aktie: Haben Sie darauf geachtet?

Der Einfluss von sentimentalen und diskussionstechnischen Faktoren auf den Aktienkurs von China 21st Century Education wird als "Neutral" eingestuft. Die Diskussionsintensität im Internet zeigte in den vergangenen Monaten eine gewöhnliche Aktivität, was zu dieser Einschätzung führte. Ebenso blieb die Rate der Stimmungsänderung gering, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führte.

In der technischen Analyse wird die 200-Tage-Linie (GD200) der China 21st Century Education derzeit bei 0,27 HKD verzeichnet. Dies führt zu einer Einstufung als "Neutral", da der Aktienkurs selbst bei 0,27 HKD lag und somit einen Abstand von 0 Prozent aufbaute. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) bei 0,26 HKD, was einer Differenz von +3,85 Prozent entspricht und somit ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Bewertung auf Basis der beiden Zeiträume.

Die Stimmung der Anleger hat ebenfalls Einfluss auf den Aktienkurs. Sozialen Plattformen zufolge wurden neutral eingestufte Kommentare und Themen zu China 21st Century Education in den vergangenen Tagen gemessen. Daraus ergibt sich die Schlussfolgerung, dass die Aktie hinsichtlich der Stimmung als "Neutral" eingestuft werden muss.

Basierend auf dem Relative Strength-Index ergibt sich ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung für die Aktie der China 21st Century Education. Der RSI7-Wert von 36,36 führt zu einer "Neutral"-Empfehlung, während der RSI25-Wert von 45 ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Somit ergibt sich ein Gesamtranking von "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.