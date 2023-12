China 21st Century Education Aktie: Diese Nachricht ging offenbar unter!

Die Aktie von China 21st Century Education hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -5,65 Prozent erzielt, was 15,83 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors "Zyklische Konsumgüter" liegt. Im Vergleich zu Aktien aus der Branche "Diversifizierte Verbraucherdienste" liegt die mittlere jährliche Rendite bei 3,8 Prozent, wobei China 21st Century Education aktuell 9,45 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

Das Anleger-Sentiment für China 21st Century Education basiert auf neutralen Diskussionen und Interaktionen in den sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen gab es weder positive noch negative Ausschläge, und in den vergangenen Tagen haben sich keine besonders positiven oder negativen Themen gezeigt. Daher erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage für China 21st Century Education liegt bei 66,67 Punkten, was auf eine "Neutral"-Bewertung hinweist. Auch der längere RSI auf 25-Tage-Basis zeigt weder überkauft noch überverkauft an, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität durchschnittlich ist und kaum Änderungen in der Stimmungsrate zu verzeichnen sind. Daher wird die Aktie insgesamt mit "Neutral" eingestuft.