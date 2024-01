ChimpChange Aktie: DAS heißt noch nichts

Weitere Suchergebnisse zu "Costamare":

Die Analyse der Sentiments und des Buzz: Die Stimmungsänderungsrate und die Diskussionsintensität zeigen, dass es im letzten Monat keine signifikante Veränderung in der Stimmung der Anleger gab. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. Auch die Diskussionsintensität über das Unternehmen hat sich nicht wesentlich verändert, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Change-Aktie daher ein "Neutral"-Rating.

Die Anleger haben in den letzten zwei Wochen in sozialen Medien die Change-Aktie als neutral bewertet. Dies ergibt sich aus der Auswertung der Kommentare und Beiträge, die sich in den vergangenen Wochen mit dem Unternehmen befasst haben. Die Stimmung der Anleger erlaubt daher ebenfalls eine Einstufung als "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Change-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage (66,67 Punkte) als auch der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis (51,72) führen zu einer "Neutral"-Bewertung für die Aktie.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Change-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 0,05 AUD liegt, während der aktuelle Schlusskurs bei 0,053 AUD liegt, was einem Unterschied von +6 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Betrachtung wird die Aktie als "Gut" bewertet. Eine andere Bewertung ergibt sich jedoch, wenn man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage betrachtet. Hier liegt der Wert bei 0,06 AUD, während der letzte Schlusskurs darunter liegt (-11,67 Prozent), was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Change-Aktie daher für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.