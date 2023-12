ChimpChange Aktie: Ist das wirklich normal?

Der Relative Strength-Index zeigt, dass die Aktie der Change als Neutral-Titel eingestuft wird. Der RSI7-Wert beträgt 77,78, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt, während der RSI25-Wert von 52,08 eine "Neutral"-Einstufung ergibt. Insgesamt wird die Aktie auf der Ebene des Relative Strength-Indikators als "Schlecht" bewertet.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs zeigt, dass die Change derzeit als "Gut" eingestuft wird. Der GD200 verläuft bei 0,05 AUD, was bedeutet, dass der Aktienkurs (0,054 AUD) um +8 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Der GD50 beträgt 0,06 AUD, was einer Abweichung des Aktienkurses von -10 Prozent entspricht. Insgesamt führt dies zu einer "Neutral"-Bewertung.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien zeigt sich in den letzten zwei Wochen als besonders positiv, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Auch die Messung des Sentiments und des Buzz ergibt eine "Neutral"-Bewertung, da es kaum Veränderungen in der Stimmung und keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen gab.

Insgesamt wird die Aktie der Change daher auf verschiedenen Ebenen als "Neutral" oder "Gut" bewertet.