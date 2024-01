ChimpChange Aktie: Am Scheideweg

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt die Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wenn wir den RSI für Change auf 7- und 25-Tage-Basis betrachten, sehen wir, dass der 7-Tage-RSI derzeit bei 44,44 Punkten liegt. Dies bedeutet, dass Change momentan weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI zeigt einen Wert von 48,57, was ebenfalls auf eine "Neutral"-Einstufung hindeutet.

In Bezug auf die Anleger-Stimmung bei Change in den Diskussionsforen und sozialen Medien zeigt sich insgesamt eine neutrale Haltung. In den letzten zwei Wochen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen in den Diskussionen angesprochen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.

Ein weiterer weicher Faktor bei der Beurteilung einer Aktie ist das Sentiment und der Buzz in der Online-Kommunikation. Hier zeigt sich, dass die Diskussionsintensität im Netz normal war und die Rate der Stimmungsänderung kaum Veränderungen aufweist, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.

In Bezug auf die technische Analyse beträgt der gleitende Durchschnittskurs von Change derzeit 0,05 AUD und der aktuelle Kurs liegt bei 0,054 AUD. Die Distanz zum GD200 beträgt +8 Prozent, was als "Gut" bewertet wird, während der GD50 derzeit bei 0,06 AUD liegt, was zu einem Abstand von -10 Prozent führt und somit als "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich hieraus eine Gesamtbewertung von "Neutral".